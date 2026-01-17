衆議院の解散・総選挙に向け立憲民主党と公明党が新たに「中道改革連合」を立ち上げるのを前に、立憲静岡県連の幹部らが1月17日、公明党静岡県本部を訪れ、今後の連携について確認しました。 【動画】「中道で生活者に目線を置いた政治を」「本当にもう時間勝負」新党結成前に立憲県連と公明党県本部の幹部らが初会合連携を確認＝静岡・駿河区 1月17日午後、立憲民主党県連の源馬謙太郎代表などが、静岡市駿河区の公明党県本部を