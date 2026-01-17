µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡Ø¥×¥íÌîµå¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¤Î¸á¸å£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸«»ö¤Ë¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Î½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£