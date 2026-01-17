【その他の画像・動画等を元記事で観る】スキーで重厚感のある独特の歌声と、圧倒的な表現力で国内外から支持を集めるシンガーソングライター・milet。TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期EDテーマとして書き下ろした新曲「The Story of Us」が配信リリース。あわせて「The Story of Us」のMusic Videoがmilet Official YouTubeチャンネルにてプレミア公開された。また、22時からは配信リリースを記念したStationheadも開催される。