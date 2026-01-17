■これまでのあらすじ妻・志音は、夫も義母も甘やかしている義妹の夏美が苦手。義妹は週３のパートでしか働いてないのにかなり贅沢をしている様子。家族行事の費用はいつも夫持ちでイラっとしているところに、さらに義妹が旅行に行きたいと言い出して…。義妹の夏美さんが言い出した家族旅行、なんで全部うちで払わないといけないの…？さすがに図々しいよねと夫に文句を言っても、「天然なんだよ」って…。違うでしょ。甘やかす夫