10分で作れる簡単おかずバリエーション 常備菜・じゃがいもを使った10分で完成する簡単おかずをフィーチャー。疲れて帰ってきて、何かすぐに食べたいというときに役立つレシピです。 カレーコンソメでおいしく白いごはんが欲しくなるすりおろしてチヂミにしても甘辛味がクセになる〜ホクホクおいしい「じゃがいも」を使った主菜 リーズナブルなじゃがいもは、季節を問わずいつでも気軽に買える常備菜のひとつ。ストックしている