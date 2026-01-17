※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ母と2人で暮らすか、妻と息子と3人で暮らすか。選択を迫られた夫はいったん別居の話を終わらせようとする。どうやら妻が息子を連れて出ていくのは非現実的だと考えているようで…■帰るところないよね？ ■だから思うんだ ■私は口だけじゃないの ■実家がないことがなにか問題でも？妻のことを完全に見誤っていたよ