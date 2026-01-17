モデルでタレントの大島璃乃（25）が17日までにインスタグラムを更新し、ランジェリーカットを公開している。発売中の「フライデー」グラビア掲載やデジタル写真集「女王の風格」の発売などを告知している。「素敵なお写真、衣装、ヘアメイクをありがとうございました」とスタッフへの感謝をつづっている。アップした写真は、ワインレッドの下着で美谷間を披露しているカットや、胸元やおなかの部分が大きく開いた薄いピンク色の下