高市総理が就任わずか3か月で衆議院の解散を決め、影響が大きく広がっています。物価高対策や悪化する日中関係への対応が求められるなか、なぜいま、このタイミングなのでしょうか。【写真を見る】「総理のクーデター」物価高や給食費より追及逃れ優先かなぜいま解散？高市総理が憧れる“安倍流”の影【報道特集】突然の“解散劇”の舞台裏最大野党・立憲民主と公明党で「中道改革連合」を立ち上げ1月14日、高市総理は官邸に与