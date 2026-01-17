俳優で歌手のYU（31）が17日、都内で、日本と台湾の合作映画「ザ・カース」（宇賀那健一監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。SNSを介して、日本と台湾間で“紙人形の呪い”が拡散するホラーコメディー。海津雪乃（27）演じる主人公の元彼、家豪（チャーホウ）役を務めた。愛知県出身で、大学進学を機に台湾へ移住して語学、芝居、音楽を学んだ。台湾人気から日本でも活動を開始。今作は台湾ロケも行い「日本人キャストと台湾