スペイン２部のラス・パルマスは現地１月17日、ヴィッセル神戸から宮代大聖を期限付き移籍で獲得したと発表した。なお、移籍期間は2026年６月30日まで。現在25歳のFWは、24年に神戸に加入し、11ゴールを挙げてJ１連覇に貢献。25年も２桁ゴールをマークする活躍を見せた。 その主力アタッカーの欧州挑戦に、SNS上では次のような声が上がった。「２年間ありがとう！ ラ・リーガ昇格勝ちとってください！」「寂しくなるけ