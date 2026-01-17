旭川市を拠点とするヴォレアス北海道は17日(土)に函館アリーナでSTINGS愛知と対戦しました。試合は第1セット、4連続でブロックを決められるなど、流れを掴むことができずセットカウント17-25で落とします。それでも第2セット、途中出場のキャプテン・池田幸太のスパイクや三好佳介のブロックなどでセットカウント30-28でこのセットを奪います。その後両チーム1セットずつ取り合って迎えた第5セット、今季から加入した