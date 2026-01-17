中国・河南省鄭州市で金のブレスレットを購入した女性が「柔らかすぎてまるで粘土」と販売店にクレームを入れた。地元テレビ局の番組・都市報道が15日に伝えた。当事者の女性・趙（ジャオ）さんはカメラの前で問題のブレスレットを取り出し、「見て。軽く押しただけで変形する」「こんなに柔らかい。曲げたいように曲げられる。私が買ったのはブレスレットなのか、それとも粘土なのか」と不満をぶちまけた。報道によると、趙さんは