６４３４人が犠牲になった阪神大震災は１７日、発生から３１年となった。今年、１７日前後に兵庫県内で開かれる追悼関連行事はこれまでで最も少なくなる見通しで、記憶の継承が課題となっている。各地の追悼行事で、遺族や関係者らは体験や教訓を伝え、受け継いでいくことを誓い、犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。神戸市中央区の東遊園地では、追悼式典「１・１７のつどい」が開かれ、約７万５０００人が参加した。地震発