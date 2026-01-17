モデルでタレントのローラ（35）が17日、自身のインスタグラムをストーリーズを更新。前歯がとれてしまったことを報告し、歯がない状態の写真を公開した。「前歯がとれちゃった！」とつづったローラ。歯科医院での自撮りショットを公開し、前歯のない笑顔を披露。「急遽たすけてくれてありがとう」と対応してくれた医師に感謝を伝えた。また「Myfronttoothfellout!」と英文でも突然起こった悲劇を報告した。この日