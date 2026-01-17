【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】「意図的なバックパス」を手でキャッチU-23日本代表が理不尽な判定に泣かされた。相手選手のバックパスをGKが直接キャッチし、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）はアピールしたが、ファウルを取ってもらえず。ファンたちも唖然とした。U-23日本代表は1