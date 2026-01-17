プロ野球・巨人の新人合同自主トレが17日に第2クール初日を迎えました。最初の週末ということもあり、新人たちは練習前に、サプライズのサイン会を行いました。約20分にわたって、サインを書いたドラフト1位の竹丸和幸投手は練習終わりにもファンサービス。「すごく並んでいただいたので、できる限り書こうかな、と」とファンへの感謝の気持ちを口にしました。新人合同自主トレは1月25日まで行われる予定です。