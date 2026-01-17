Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス時代、財布はどんどんコンパクト化していますが、やっぱり長財布の安心感ってありますよね。でも、かさばるのは嫌――。そんな先入観をくつがえしてくれたのが、このスリム長財布「TIDY SLIM」。厚さ約1.3cmという薄さながら、紙幣やカード、小物まで無理なく収納でき、会計や持ち運びが驚くほど快適に。実