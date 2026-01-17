【龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties】 2026年2月12日 発売予定 価格： スタンダード・エディション 8,990円 デラックス・エディション 11,440円 2月12日に発売されるPS5/PS4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」。原作となった「龍が如く３」は2009年発売で、16年越しの“極化”となる。