カジュアルなイメージが強いロゴ入りのスウェットプルオーバーをミドル世代が選ぶなら、色から上品さや大人っぽさを印象付けやすいネイビーが狙い目かも。今回はポップな雰囲気に寄りすぎない【グローバルワーク】のおすすめロゴスウェットトップスを、スタイリングとあわせてご紹介。前後2WAYで着られるデザインによって1着あれば気分転換を図れる技ありトップス、ぜひワードロー