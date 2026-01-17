女優の戸田恵梨香（37歳）が、1月17日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。鈴木亮平に会うたびに「綺麗ですね」と褒められると明かし、「どうしていつも褒めてくださるんですか？」と、鈴木に質問をぶつけた。戸田はこの日、18日スタートの連続ドラマ「リブート」の宣伝を兼ねて、鈴木亮平、北村有起哉と共に生出演。「素朴な疑問！素直に答えまSHOW」という、共演者に質問をぶつけるコーナーで、戸田は鈴木に