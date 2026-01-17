大好きな飼い主さんを発見した小さな子猫が、思わず笑ってしまうとある行動に出て…？子猫ちゃんが取った行動は記事執筆時点で51万回以上再生され、「可愛いくてたまらん」「萌え！！」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ミーミーと鳴いていた子猫→『飼い主さんを見つけた』次の瞬間……「涙が出るほど可愛い」たまらない光景】 何かを探すスクちゃん TikTokアカウント『なつりん』に投稿された