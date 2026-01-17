人気グラビアアイドルの山田あい(22)が、1日配信のグラビア雑誌「sabra」第6号で表紙と巻頭グラビアを飾っている。 【写真】超ミニのあみあみ衣装でゴロンうまいこと隠してる…のか 18ページの巻頭グラビアでは、お正月らしい豪華絢爛な着物姿で登場。着物を徐々に脱いでいき、自慢のゴージャスなIボディーを惜しげもなく披露。成熟したオトナの魅力を存分に漂わせている。 自身のインスタグラムでも