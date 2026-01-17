17日午後藤枝市瀬戸ノ谷の山林で火災が発生しました。消防や警察によりますと、17日午後0時半ごろ国道155号線を車で走っていた人から「岡部、葉梨方面付近の山から煙が出ている」と消防に119番通報がありました。火は藤枝市瀬戸ノ谷付近の山林を焼き、消防車12台と消防ヘリ2機が消火活動にあたりましたが延焼は続いているという事です。午後8時時点で、人や建物への被害は確認されていません。消防は18日も日の出を待って消火活動