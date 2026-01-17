ボーイズグループ・ONE N' ONLYが、昨年11月30日に開催した「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」神奈川・ぴあアリーナMM公演での「FUEGO」のパフォーマンスが、YouTubeでプレミア公開された。【ライブ写真】たくさんのペンライトが光る中、圧巻のパフォーマンスを披露するONE N' ONLY「FUEGO」は昨年11月26日にリリースされたメジャー1stアルバム『AMAZONIA』の収録楽曲であり、タイトルはスペイン語で「炎」を意味し、歌詞にも「灼