女優・白石麻衣（33）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「付き合えないかな?」と言うほど“ぞっこん”なキャラクターについて語る場面があった。映画「ズートピア2」が大ヒットを記録しているという話題になると、白石は「ニックかっこいいよね!『ズートピア』で一番好き!」と笑顔をみせる。また「（ニックと）付き合えないかな?」というと、マネジャーは「どうにかこうにかいけると思うよ」と返していた。