日本の大手企業幹部らと写真に納まるイタリアのメローニ首相（前列中央）＝17日、東京都内（イタリア首相府提供・共同）【ローマ共同】訪日したイタリアのメローニ首相は17日、都内で日本の大手企業17社の幹部らと面会した。重要鉱物の調達などを巡って意見交換したほか、イタリアの企業誘致政策などについて説明し、投資拡大を呼びかけた。イタリア首相府によると、参加したのは三菱重工業や日立製作所、三井物産などのトップ