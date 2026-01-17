◆プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦〇金子虎旦（ＴＫＯ５回終了）スー・ハンビン●（１７日、後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィックスーパーバンタム級４位・金子虎旦（２７）＝帝拳＝が再起４連勝を飾った。前韓国同級王者スー・ハンビン（２５）＝韓国＝を初回から圧倒。５回終了後にスーが棄権を申し入れＴＫＯ勝ちした。節目となるプロ１０戦目に快勝した金子は「あまりスカッとする勝