女優の出口夏希が、南沙良とＷ主演を務める映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督）の舞台挨拶のオフショットを公開した。１７日に更新したインスタグラムで「『万事快調 〈オール・グリーンズ〉』公開記念舞台挨拶ありがとうございました」と感謝の言葉を記し、ウエスト部分や袖に透け感のある全身白の衣装姿でポーズを決める姿を多数公開した。この投稿にファンからは「舞台挨拶行ったけど最高に可愛いかっ