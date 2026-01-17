◆大相撲初場所７日目（１７日、東京・両国国技館）幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）が横綱・豊昇龍（立浪）に取り直しの末に敗れた。最初の一番では豊昇龍の投げに耐えて両者が倒れ込んだ。「横綱の手をつくのがみえたので勝ったのではないかと思った。死に体でないかなと思ったが、横綱に軍配が上がっていたので取り直しの可能性もあるかな」という。取り直しの一番は左差しになったが右上手を許し、寄り倒され３敗目。「お客さん