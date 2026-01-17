ギタリスト山本恭司（69）が17日、X（旧ツイッター）を更新。阪神・淡路大震災被害者へのレクイエムを送った。「阪神淡路大震災から31年がたちました」と書き出すと、「地震大国日本…あれからも全国各地、意外な場所でも大きな地震が起きています」とし、「さらなる大地震も確実に忍び寄って来ている…」とつづった。「大自然の前では余りに小さな存在の僕たちですが、万が一に備えて心や物の準備もしつつ、今年も亡くなられた方