俳優の鈴木亮平（42歳）が、1月17日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」で妹役を演じた佐藤栞里と「涼香（すずか）〜！」「お兄ちゃん〜！」と手を振り合った。鈴木はこの日、18日スタートの連続ドラマ「リブート」の宣伝を兼ねて、同番組の冒頭から生出演。開口一番、MC席に座った鈴木は「おはようございます。1月17日土曜日、王様のブランチ、スタートしました！寒い日が続