五輪相などを務めた衆議院・山形1区選出で自民党の遠藤利明氏は17日、次期衆院選に立候補せず、政界を退く意向を示しました。遠藤利明衆議院議員「年齢と30年政治家として活動し後進に道を譲るとき。去年10月に鈴木憲和氏が（農水）大臣になったときにもう後事を託せると」遠藤氏は17日、自身の後援会の会合で、次期衆院選に出馬せず政界を退く意向を表明しました。遠藤氏は1993年の衆議院議員選挙で初当選し、現在、10期目です。