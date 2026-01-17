「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１７日、張家口）女子個人第１８戦（ヒルサイズ＝１４０メートル）が行われ丸山希が３位となり、２試合連続で表彰台に立った。高梨沙羅は４位、勢藤優花が６位、宮島林檎が７位、伊藤有希が２３位だった。全日本スキー連盟は基準日（１月１９日）時点のＷ杯総合順位上位者を五輪代表の選考基準としている。女子は今回が基準日前最後の試合で、日本勢上位４人は１１０６点で丸山が２