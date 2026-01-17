元東京都知事で国際経済学者の舛添要一氏（77）が16日放送のBS日テレ「深層NEWS」（月〜金曜後6・58）に出演し、立憲民主党と公明党が衆院選の選挙協力で結成した新党「中道改革連合」（略称・中道）について言及した。自公連立政権で厚労相を務めた経験がある舛添氏は、新党が与える影響を「ものすごく大きい」と表現。「現役（参院議員）の時に全国の選挙区を仲間の応援も含めて走り回った。自公連立政権下で大臣も務めたが