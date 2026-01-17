SKE48の公式Xが17日に更新され、活動休止中の中坂美祐(20)がパーソナリティーを務めるCBCラジオ「SKE48中坂美祐の元祖鯱もなかさかラジオ」に関して、来週24日放送回から荒野姫楓(24)が代打パーソナリティーを務めると発表した。グループの公式Xで「CBCラジオ『SKE48中坂美祐の元祖鯱もなかさかラジオ』は来週から代打パーソナリティ荒野姫楓となり「SKE48荒野姫楓の元祖鯱もなかさかラジオ」をお送りいたします」と報告、24日