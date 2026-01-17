言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！空欄の位置が前後するだけに難しそうですが、解けるとスッキリしますよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。じ□□み□□□□ぽう□□か答えを見る↓↓↓↓↓正解：ぶん正解は「ぶん」でした。▼解説それぞれの言葉に「ぶん」を入れると、次のようになります。じぶん（自分）みぶん（身分）ぶんぽう（文法）ぶんか