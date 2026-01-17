昨季はブンデスリーガ６位でフィニッシュし、カンファレンスリーグ出場権を獲得したマインツ。日本代表MF佐野海舟、ドイツ代表MFナディム・アミリ、ドイツ代表FWヨナタン・ブルカルトを中心としたダイナミックなサッカーは見ていてワクワクするものがあった。ブルカルトがフランクフルトへ移籍した以外、主力はそのまま残った今季だったが、歯車が狂ったまま下位へと低迷。12節のフライブルク戦に０−４で完敗したことでボー・