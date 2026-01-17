◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日東京・両国国技館）平幕・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）が横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）に敗れ、3敗目を喫した。最初の一番は、立ち合いから左を差し、土俵際まで攻め込んだが、豊昇龍と投げを打ち合い、両者土俵の外へ。「自分の中では勝ったと思った。横綱の手が見えた。取り直しの可能性もあるかな」と話し、「行司さんや審判部の方がいないと相撲は取れない。あそこが横綱の強さだ