ピン芸人ナンバー１を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」の２回戦が終了し、準々決勝に進んだ１２２人の挑戦者が１７日、発表された。同大会には、「とにかく面白いピン芸」というたった１つの審査基準で若手からベテランまで史上最多の６１７１人がエントリー。王者の称号と優勝賞金５００万円を目指して、熱い戦いを繰り広げている。２６日に東京会場（時事通信ホール）、２８日に大阪会場（朝日生命ホール）で準々決勝を