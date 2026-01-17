ノルディックスキーＷ杯ジャンプ男子個人第１７戦（１７日、北海道・大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で、予選首位通過の小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）が２５６・０点で５位に終わった。２０２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林は１６日の予選で、１３９メートル飛んで１４０・８点で１位。しかし、この日の決勝１本目で１２６・５メートルの１０位となり出遅れると、２本目は１３０メートルで