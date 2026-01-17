関西コレクションがプロデュースする女子学生のランウェーイベント「ＧＡＫＵＳＥＩＲＵＮＷＡＹ（学生ランウェイ）２０２５ＷＩＮＴＥＲ」が１７日、大阪・なんばＨａｔｃｈで行われ、グラビアタレントの高橋かの、平井ことがゲスト出演した。同イベントは、日本中から「ランウェーを歩きたい」という女子学生が集まり、あこがれのモデル・インフルエンサーと同じステージに出演。当日の来場者投票により、関西コレクシ