太陽は私たち人類をはじめとする多くの生命にとって欠かせない存在ですが、その活動は現代の文明にとって脅威となり得ます。太陽活動が活発な時期に発生しやすくなる太陽嵐は、地球に到来すると地磁気を乱して磁気嵐を発生させます。磁気嵐は現代の情報化社会で欠かせないGPSなどの測位システム、ラジオなどの通信、地上の電力網といったインフラに障害を引き起こす可能性があり、重大な影響をもたらしかねないのです。太陽嵐の正