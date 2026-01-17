女優の広瀬アリス（31）が17日、自身のXを更新。ご飯を食べながら寝そうになったことを明かした。「広瀬アリス31歳」と書き始め、「ご飯を食べてたら眠くなって来てそのまま目を瞑ってしまうということを30年ぶりくらいに経験しました」とご飯を食べながら寝そうになってしまったことを赤裸々告白。フォロワーからは「赤ちゃん?」「赤ちゃんみたいで可愛い」「想像したら凄く可愛い」「1歳ぶり」「わかりみすぎます」な