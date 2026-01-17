GLIM SPANKYが、ニューアルバム『Éclore』（読み：エクロール）を3月25日にリリースする。 （関連：GLIM SPANKY、さらなる飛躍への幕開けメジャーデビュー10周年記念ライブで確かめた成長の道程） GLIM SPANKYのオリジナルアルバムは、2023年11月15日発売の『The Goldmine』以来となる。今作には全10曲中8曲が新曲として収録され、全曲GLIM SPANKYのみで作詞、作曲、編曲すべてを担い