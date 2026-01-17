最近、夫との会話が減った気がする。ちょっとしたことで空気が重くなる。そんな違和感を覚えていても、「大きな問題じゃない」と見過ごしていませんか？実は夫婦関係のズレは、そんな日常の小さな積み重ねから生まれることがほとんど。そこで今回は、無意識にやってしまいやすいNG行動を紹介します。正論で夫をコントロールしてしまう良かれと思っての指摘やアドバイスが、夫には否定や管理に感じられることもあります。正論を重ね