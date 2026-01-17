年齢とともに、腰まわりの重さや姿勢の崩れを感じやすくなります。そんな悩みに取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ティーザー・ピラティス】。腹筋と体幹を同時に使うことで、お腹の安定感を高めながら、腰まわりの印象をすっきり整えていきます。ティーザー・ピラティス（１）床に仰向けに寝る（２）一旦息を吸い、息を吐きながら頭とひざ（曲げたまま）を持ち上げる※意識をお腹に集中させて肩甲骨を後ろに寄せ