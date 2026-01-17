食生活の乱れや運動不足が続くと「すぐにお腹周りに贅肉がついてしまう…」という方は少なくないでしょう。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、“30秒間前屈するだけ”で腹筋や体幹の強化につながるヨガの簡単ポーズ【ウッターナ・アーサナ】の軽減法です。背中や下半身の柔軟性も高まります。🌼腹筋運動よりも手軽に実践できるのが魅力。座ったまま30秒【お腹を凹ませる】簡単習慣ウッターナ・アーサナ※軽減法（１）