食後に胃が重くなる、なぜか強い眠気に襲われる、しっかり休んだはずなのに疲れが抜けない…。40代を過ぎて、そんな体の変化を感じていませんか。実はその不調、食べ方の負担が積み重なって起こる「食べ疲れ」が関係している可能性があります。体の回復力がゆるやかになってくると、食事そのものがエネルギー補給ではなく“消耗”になってしまうケースも。そこで今回は、食べ疲れが老化を早めてしまう理由を解説します。消化にエネ