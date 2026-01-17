【ロンドン＝横堀裕也】ノルウェーのノーベル賞委員会は１６日、「メダルが誰かの手に渡ったとしても、歴史に刻まれるノーベル平和賞の受賞者は変わらない」との声明を発表した。平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏がトランプ米大統領にメダルを譲渡したことを念頭に、委員会としての見解を示したとみられる。声明では、ノーベル財団の規約に触れ、「メダルや賞金の扱いに関する制約はない」と指摘した