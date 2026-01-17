【張家口（中国）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は17日、中国の張家口で個人第18戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が125.5メートルの94.7点で3位となり、2試合連続で表彰台に立った。強風の影響で2回目を実施できず、1回目の成績で順位を確定した。高梨沙羅（クラレ）が4位で続いた。ニカ・プレブツ（スロベニア）が113.6点で6連勝し、今季11勝目、通算33勝目を挙げ